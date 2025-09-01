От чирлидинга до стендапа: в школах Екатеринбурга откроются необычные кружки и секции

Две школы Екатеринбурга, построенные в рамках государственно-частного партнерства, в новом учебном году продолжат развивать направление дополнительного образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", на площадке школы №41 на ВИЗе и школы №314 в Пионерском микрорайоне откроются необычные кружки и секции: театральная студия "Актеры", студия чирлидинга, школа моделинга Maxi Models, где ученики смогут не только освоить основы дефиле и позирования, но и принять участие в фотосъемках для настоящей рекламы. А также федеральная сеть языковых школ, где преподают английский и китайский языки; школа программирования Kiberone, школа воздушной гимнастики, танцев, большого тенниса и даже уроки стендапа.

"Помимо открытия новых направлений, мы сохраним уже действующие и востребованные у населения секции: курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, адаптивные занятия для детишек с особыми возможностями здоровья, корректирующие программы для ребят с СДВГ. В школе №41 дополнительно будет действовать студия дизайна Art Fusion. Широкий перечень дополнительных занятий и кружков в сочетании с общешкольной продленкой позволяет ученикам оставаться в школе после уроков и проводить время с пользой, при этом родителям не нужно возить ребят – самые популярные, хорошо зарекомендовавшие себя операторы спортивных, танцевальных и иных секций работают прямо на площадке школы, используя ее инфраструктуру и оборудование", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Все это стало возможно благодаря государственно-частному партнерству. По условиям концессионного соглашения, заключаемого между региональным министерством образования, банком и строительной компанией, последняя после окончания строительства еще рять лет осуществляет техническое обслуживание школы и реализует комплекс дополнительных услуг. Для этого в структуре "Атомстройкомплекса" создана специализированная управляющая компания "Формула", которая обеспечивает работоспособность сложных инженерных систем в концессионных школах, содержит школьную инфраструктуру – спортивные и концертные залы, специализированные классы, а также взаимодействует с операторами дополнительного образования, которые их используют.

Такой подход позволяет раскрыть потенциал современных школ, оснащенных по последнему слову техники, и сделать их настоящими культурными центрами районов. Большинство занятий доступны не только ученикам, но и другим жителям, в том числе взрослым. Так, в этом году "Атомстройкомплекс" планирует открыть специальные кружки для пенсионеров.

Оперативно узнавать о новых студиях можно в школьных соцсетях.