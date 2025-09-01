01 Сентября 2025
Ирина Роднина против пенсий

Образование Оренбургская область
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Евгений Солнцев в День знаний поздравил с новосельем две школы

Глава Оренбуржья Евгений Солнцев в День знаний открыл две школы в Бузулукском районе.

Школа №14 в Бузулуке впервые принимает учеников, проживающих в новом развивающемся районе. Здание возвели в рамках нацпроектов "Образование" и "Молодёжь и дети", в нем находятся три спортивных зала, пространства для творчества и кабинеты, наполненные всем необходимым оборудованием. Школа примет больше тысячи учеников.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

"Спасибо строителям, которые сработали максимально ответственно, уложились в сроки, и при этом трудились в постоянном контакте с учителями и родителями, учитывали их пожелания. Я сам родитель, у меня в этом году сразу три школьника. Каждое 1 сентября в нашем доме – это особенный и важный день. Таким же особенным он, уверен, станет и для более 20 тысяч первоклашек, которые впервые сядут за парты школ Оренбуржья", - заявил Евгений Солнцев, поздравляя учеников с Днем знаний.

Отметила новоселье и Палимовская средняя школа в Бузулукском районе. С апреля в здании шёл капремонт.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

"Во время моей рабочей поездки в середине августа в район заметил, что есть серьёзные риски срыва сроков. Для ускорения процесса поручил главе направить дополнительные строительные бригады и держать объект на особом контроле. Ремонт проводился в рамках национального проекта, и подвести детей, не выполнить задачи мы не могли", - поделился глава области.

Сегодня школа распахнула двери.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

"Поздравляю педагогов, учеников и их родителей с Днём знаний! Сегодня у каждого начинается новый этап жизни. Желаю успехов и побед!", - обратился Евгений Солнцев ко всем, кто сегодня празднует День знаний.

Теги: Евгений Солнцев, школа, день знаний


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

