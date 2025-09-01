В Тюменской области мошенники за неделю украли 16 миллионов

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 59 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Общая сумма похищенных средств превысила 16 млн руб. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3,5 млн руб.

Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, проживающей в областном центре, представившись сотрудником Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения несанкционированного спонсирования ВСУ, убедил потерпевшую перечислить свои сбережения на предоставленный банковский счет.

Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.