Платежи из РФ отказался принимать один из последних китайских банков, который вел дела с российскими компаниями

Китайский банк Heihe Rural Commercial Bank перестал принимать платежи из России. Это одна из последних кредитных организаций из КНР, которая открывала корреспондентские счета для российских банков, не попавших под санкции. Причиной отказа от сотрудничества с российскими резидентами стали, вероятно, европейские санкции, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников рынка.

В июде Евросоюз ввел в отношении Heihe Rural санкции за предоставление услуг, связанных с криптоактивами и существенно подрывающих цель антироссийских ограничений. Санкции предусматривают запрет для лиц из ЕС на любые операции с китайским банком. В августе эти ограничения вступили в силу.

Значительная часть китайских банков, которая после 2022 года еще работала с российской стороной, начала отказываться от проведения операций и открытия счетов в ноябре-декабре 2024 года, когда в силу вступили американские санкции. Тогда отказались работать с российскими контрагентами крупнейшие банки КНР - Bank of China и Bank of Kunlun.

Санкционное давление западных стран на китайские банки значительно осложняет российско-китайскую торговлю. За первые семь месяцев 2025 года российско-китайский товарооборот уже снизился на 8,1%, экспорт из Росси снизился на 7,7%, импорт из Китая в Россию – на 8,5%.