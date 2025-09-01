СБУ не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия

Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к убийству экс-главы СНБО Андрея Парубия.

Как заявил руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко, эта версия отрабатывается, но пока доказательств нет.

"Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия", - приводит его слова РИА Новости.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Позднее Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след".