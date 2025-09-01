"Уральские авиалинии" потеряли 7% пассажиропотока из-за сложностей с Airbus А320neo

"Уральские авиалинии" в первом полугодии 2025 года были вынуждены сократить перевозки: пассажиропоток упал на 7% до 3,9 млн пассажиров. Одной из причин этого названы сложности с поддержанием летной годности самолётов Airbus А320neo.

В отчёте компании за шесть месяцев 2025 г. говорится, что к уменьшению операционных показателей привели негативные факторы, влияющие на деятельность авиаотрасли в целом и на перевозчика в частности, а также трудности, возникшие у компании с поддержанием лётной годности самолетов нового поколения Airbus neo, состоящих в парке авиакомпании.

Среди негативных факторов названы также международная геополитическая обстановка, санкционные ограничения, ограничения работы аэропортов, изменение цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, техническое обслуживание воздушных судов, сокращение доходов населения и другие, пишет "Интерфакс".

В 2024 г. сообщалось, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320neo и А321neo. Всего таких лайнеров в стране 66. Причина - в двигателях: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке.