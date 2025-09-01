Новый глава азербайджанской общины в Екатеринбурге упраздняет понятие "диаспора"

В Екатеринбурге больше не будет действовать азербайджанская диаспора. Об этом заявил ее новый глава Видади Мустафаев, который также руководит "Центром культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала". По его словам, он решил упразднить именно понятие "диаспоры", чтобы ознаменовать новый подход в руководстве после ухода его предшественника, ныне арестованного Шахина Шыхлински.

"Мы понятие диаспоры упразднили, так как это понятие исчерпало себя. На посту я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства", - передает слова Видади 66.RU.

Он также раскритиковал бывшего главу диаспоры, заявив, что его деятельность на посту была "полностью провалена".

"Она (деятельность - прим.ред.) не была посвящена ни бизнесу, ни культуре. Все преференции он (Шихлински - прим.ред.) клал себе в карман", - заявил Видади.

1 июля появились кадры жесткого задержания силовиками Шахина Шихлински и его сына Мутвалы. Обоих вскоре отпустили. Но сына, который при задержании сбил оперативника, позже арестовали. Позднее, уже 30 июля Шахина Шихлински объявили в розыск, а в августе его арестовали и поместили в СИЗО Екатеринбурга.

По некоторым данным, в отношении уже бывшего главы уральских азербайджанцев может быть возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Предварительно, речь может идти и об участии в деятельности этнической группировки, лидером которой правоохранители могут посчитать Шыхлински старшего.