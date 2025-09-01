"Уралкалий" поздравил первоклассников с Днем знаний

"Уралкалий" к новому учебному году направил около 3 млн рублей на подарки первоклассникам Березников, Соликамска, Александровска, Чердыни и Красновишерска. Первого сентября в подарок от компании яркие дождевики со светоотражающими элементами получили более 3 000 первоклассников из этих городов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Для детей сотрудников "Уралкалия", идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы праздничные шоу. Им также были вручены 680 сертификатов на канцелярские товары и принадлежности.

С 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березников и Соликамска около 14 млн рублей.

"День знаний — это начало нового и увлекательного этапа в жизни детей. Для "Уралкалия" стало доброй традицией поздравлять первоклассников. Организация праздничных мероприятий для детей сотрудников и помощь с приобретением канцтоваров является частью социального пакета компании. Кроме того, "Уралкалий" вручает первоклассникам подарки. Такая помощь является важным направлением благотворительной деятельности. Полезные подарки сделают первый учебный день праздничным и запоминающимся для всех детей", - отметила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий" Ирина Константинова.