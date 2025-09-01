Индийский министр: Без российских поставок нефть стоила бы $200/баррель

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури считает, что поставки нефти из России помогли защитить мировую экономику от скачка цен. Если бы их не было, цены на топливо могли вырасти до $200 за баррель.

Читайте также: Трамп пытается перекрыть российскую нефть для Индии

"Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический скачок цен на нефть в $200 за баррель. Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в "прачечную" для российской нефти. Это совершенно не соответствует действительности", - приводит РБК фрагмент колонки Пури для газеты Hindu.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Индии 25-процентными пошлинами и "штрафом" за покупку у России энергоносителей и военной техники.

"Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли", — возмутился американский лидер.

Так всего за несколько месяцев Трамп перешёл от восхваления Индии как ключевого стратегического партнера до слов о том, что ему будет наплевать, если её экономика рухнет. По словам официальных лиц, администрация Трампа всё ещё ценит американо-индийское сотрудничество, но отношения между Вашингтоном и Нью-Дели неуклонно ухудшаются.