Лишенных гражданства РФ мигрантов предложили обязать возмещать расходы бюджета

Мигрантов, лишенных российского гражданства за преступления, уклонение от постановки на воинский учет или предоставление поддельных документов, предложили обязать возмещать потраченные на них бюджетные средства. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР.

Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что мигранты нарушают российские законы и одновременно паразитируют на нашей социальной системе. Только за пять месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных ими, выросло на 10 процентов год к году и составило около 19 тысяч. Только за прошлый год было прекращено гражданство РФ в отношении почти двух тысяч приезжих. Но деньги, потраченные на них, уже не вернешь.

"Государство потратило на всю эту мразь значительные средства, которые могли бы пойти на нужды законопослушных русских людей", - написал Слуцкий.

Речь идет о возмещении расходов на образование, медпомощь и т.п. Это будет и в интересах русских людей, и мигранты станут лучше думать, прежде чем совершать преступления, считает он.

В 2023 году соцсети взорвала информация руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о результатах анонимного опроса среди мигрантов. Он показал, что более 40% из них предпочитают шариат, то есть религиозное право вместо установленных на территории России законов. Столько же хотят жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои.