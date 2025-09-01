ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot

На прошлой неделе российские военнослужащие ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили комплекс "Нептун" ВСУ. Украинский ракетный комплекс находился в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Уничтожены также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, добавили в министерстве.



