01 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В деревне Большой Краснояр Ярковского округа газифицирована новая школа

В деревне Большой Краснояр Ярковского округа газифицирована новая школа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для подключения школьной котельной был построен подводящий газопровод. Школа начнет работу в новом учебном году, в ней будут обучаться 60 детей.

"Без технологического присоединения к сетям ни один социальный объект не будет введён в эксплуатацию. Поэтому работа по техприсоединению стоит на особом контроле департамента ЖКХ. У нас есть рабочие планы-графики со строителями, где мы отслеживаем каждый объект. С 2023 года появилась возможность в газифицированных посёлках подключать школы, детские сады и другие социально важные объекты к сетям газа бесплатно благодаря президентской программе догазификации”,- прокомментировал директор департамента ЖКХ региона Семён Тегенцев.

Напомним, ранее Тюменская область стала инициатором внесения изменений в федеральный закон "О газоснабжении в РФ". Поправки позволят быстрее газифицировать сёла региона. Новый закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Регуляторный контракт позволит направлять на развитие газовых сетей в регионе около 400 млн рублей в год.

Согласно закону, регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям может осуществляться на основе регуляторных контрактов. Заключение таких соглашений позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и ускорить темпы газификации. Тюменская область и еще девять регионов России с 2019 года выступили пилотными площадками для реализации первых регуляторных контрактов в сфере газоснабжения. Прямой нормы в законе тогда не было. Поэтому в качестве третьей стороны привлекалась ФАС России.

