Объявленного в розыск фигуранта дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском арестовали

Арестован еще один фигурант громкого дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском. Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в суде, речь идет об Александре Беспалове, который обвиняется в похищении человека группой лиц из корыстных побуждений. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После задержания Беспалова следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу.

Уралец помещен под арест до 5 октября 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Александр Беспалов и Сергей Рябов

О том, что Александр Беспалов объявлен в розыск по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском, стало известно в августе, когда был задержан бывший полицейский, также участвовавший в преступлениях. Вместе с Беспаловым разыскивался еще один фигурант – Сергей Рябов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд оставил под стражей лидера банды по делу о пытках на автомойке.