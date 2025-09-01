01 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Студентов УрФУ пригласили присоединиться к учебным чатам в Max

Студентам Уральского федерального университета действительно предложили переходить в учебные чаты в Max. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе вуза. Однако подобные предложения поступали и в предыдущие годы, только тогда речь шла о приложении ВК. Никакого обязательного условия о скачивании мессенджера Max, как ранее сообщалось в ряде Telegram-каналов, нет.

"Для первокурсников созданы чаты в Мах — ребятам приходили ссылки в госуслугах вместе с уведомлениями о поступлении. Но мы делали это и в прошлом году, только в ВК-мессенджере, как и все другие вузы страны", — пояснили в пресс-службе университета.

Там также добавили, что "ВК-мессенжер это и есть Max, просто в этом году учебные чаты переехали туда". Подобное нововведение не значит, что студентам обязательно надо скачивать новый мессенджер, чтобы быть в курсе событий университета.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на разборы от IT-специалистов сообщал, что Max якобы собирает на устройстве пользователя информацию, которая никак не относится к его функционалу. Сам разработчик это опровергал. А глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский пригрозил иноагентством гражданам, которые будут распространять фейки в отношении "национального мессенджера".

Также стало известно, что Max уже "полностью интегрирован" с образовательным сервисом "Сферум", и это при том, что Max еще даже не вышел из стадии бета-тестирования.

