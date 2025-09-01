Соцфонд начал принимать заявления от студенток на пособие по беременности и родам

Социальный фонд России с 1 сентября начал прием заявок от студенток на оформление пособия по беременности и родам.

Как сообщает пресс-служба фонда, специально к запуску услуги открыт электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Помимо портала госуслуг, заявление также принимается в клиентских службах фонда и МФЦ. Для оформления финансовой поддержки от государства кроме заявления потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Отмечается, что теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе. Ее размер обычно соответствовал размеру средней стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2-5 тыс. рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. С 1 сентября в среднем по стране пособие увеличится до 90 202 рублей за 140 дней отпуска по беременности и родам.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года отделение Социального фонда России по Свердловской области будет выплачивать студенткам региона пособие по беременности и родам в повышенном размере. Речь идет о студентках очной формы обучения.