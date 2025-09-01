Путин - Эрдогану: Россияне чувствуют себя в Турции как дома

В Китае на полях саммита ШОС начались переговоры президентов России и Турции в расширенном составе.

В открытой части встречи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает Владимира Путина в Турции, предложение остается в силе. Путин, в свою очередь, заявил, что у Турции в урегулировании российско-украинского конфликта есть "особая роль", и посредничество Анкары будет востребовано и дальше.

"Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - заявил Путин.

Российский президент высказался и о двусторонних отношениях. Например, о туризме: "Характерно, что в 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. Мне кажется, был установлен новый исторический рекорд. Республику посетили свыше 6,7 млн граждан России. Это на 6,3% больше, чем годом ранее. И это, безусловно, прежде всего, ваша заслуга, уважаемый господин президент, потому что вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера".