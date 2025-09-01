В принятой странами ШОС Тяньцзиньской декларации не упоминается Украина

Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию. В ней – различные заявления организации. Текст опубликован пресс-службой Кремля.

Государства-члены ШОС считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям через выверенное реформирование организации ради обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН. Подтверждена приверженность равному и полному соблюдению целей и принципов Устава ООН и Хартии ШОС, а также других общепризнанных принципов и норм международного права в отношениях между государствами-членами ШОС.

Государства-члены подтверждают, что Центральная Азия является ядром ШОС, и поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом. Отметим, в масштабном документе не упоминается Украина.