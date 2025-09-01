На "Яндекс Картах" начали отображаться сигналы светофоров

Сервис "Яндекс Карты" и приложение "Навигатор" запустили отображение сигналов светофоров в реальном времени, правда, пока только внутри Садового кольца и еще нескольких столичных районов (Савеловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино, Царицыно).

"Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. "Яндекс Карты" и "Навигатор" покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер", - цитирует РБК сообщение "Яндекса".

В компании считают, что информация о сигналах светофора сделает поездки более предсказуемыми и безопасными. В будущем опцию планируется распространить на всю Москву и другие города России.