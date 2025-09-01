SHOT: В Анапе дети отравились хлором в бассейне отеля

В отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе дети надышались парами хлора, когда купались в бассейне, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, мама и дочь во время купания заметили странный запах аммиака и вышли из воды. Позже у девочки и других детей появились симптомы отравления, некоторые потеряли сознание. В итоге в больницу доставили семь детей, четверо из которых остались в реанимации.

По словам туристов, администрация отеля не оказала первую помощь и не вызвала скорую. Отдыхающие направили досудебную претензию.

В январе в Тобольске на три месяца закрыли базу отдыха "Сказка", где дети отравились хлором. Напомним, 21 декабря 2024 года в бассейне базы отдыха компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей (в СКР сообщали о 16 отравившихся детях) в возрасте от девяти до 11 лет и один трехмесячный младенец почувствовали недомогание. В результате пострадавшие были госпитализированы.