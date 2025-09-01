Делегация Омского района передала гумгруз и поучаствовала в праздновании Дня города в Стаханове (ЛНР)

Делегация Омского района района накануне побывала в подшефном городе Стаханов для передачи гуманитарного конвоя. Груз собирали общими усилиями - администрации района, местного отделения «Единой России», предпринимателей, волонтерских организаций и местных жителей. Совместно с сенатором от Луганской Народной Республики Дарьей Лантратовой глава Омского района Геннадий Долматов побывал на складе гуманитарной помощи в Стаханове и передал очередной груз.

"Наш регион продолжает оказывать Луганской Народной Республике всестороннюю поддержку, особо уделяя внимание подшефному городу Стаханову", - отметил Геннадий Долматов.

Также делегация Омского района приняла участие в мероприятиях, посвященных 90-летию стахановского движения, Дню города и Дню шахтера. В составе делегации был и коллектив «Новая провинция» Надеждинского и Новотроицкого сельских Домов культуры Омского района. Этот творческий коллектив - многократный дипломант и лауреат муниципальных, городских, областных, всероссийских фестивалей и конкурсов эстрадной песни.

Выступление омских творцов состоялось в Стаханове уже во второй раз. Омские вокалисты с большим успехом выступили перед жителями родины стахановского движения, исполняли патриотические, авторские и народные песни.