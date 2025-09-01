Президент Польши потребовал от Германии репараций

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Германии выплаты репараций за Вторую мировую войну. "Чтобы построить партнерство, основанное на правде, мы должны решить вопрос о репарациях со стороны Германии, чего я требую как президент", - заявил Навроцкий на церемонии, посвященной 86-й годовщине начала Второй мировой войны.

"Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от немецкого государства", - цитируют Навроцкого польские СМИ.

Он также призвал правительство поддержать его в этом вопросе. "Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше по-настоящему безопасное будущее", - заявил Навроцкий.