Путин и Моди начали переговоры

В Китае, на полях саммита ШОС, начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Повестка переговоров не озвучена. Российский лидер уверен, что связи двух стран по различным направлениям уверенно развиваются, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Индии 25-процентными пошлинами и "штрафом" за покупку у России энергоносителей и военной техники.

"Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли", — возмутился американский лидер.

Так всего за несколько месяцев Трамп перешёл от восхваления Индии как ключевого стратегического партнера до слов, что ему будет наплевать, если её экономика рухнет. По словам официальных лиц, администрация Трампа всё ещё ценит американо-индийское сотрудничество. Но отношения между Вашингтоном и Нью-Дели неуклонно ухудшаются.

В МИД Индии пояснили, что страна подвергается критике США и ЕС за импорт российской нефти, хотя начала её закупать из-за перенаправления традиционных поставок в Европу после конфликта на Украине. США сами поощряли такой импорт для стабилизации мировых рынков.