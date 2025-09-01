США призвали ЕС ввести санкции против Индии, аналогичные американским

США просят европейские страны ввести санкции в отношении Индии, аналогичные американским, включая полное прекращение поставок нефти и газа, сообщают Axios и India Today.

По информации источников, в Вашингтоне хотят, чтобы европейские страны ввели дополнительные пошлины и для Китая.

Напомним, в конце августа вступили в силу дополнительные 25-процентные пошлины США на импорт из Индии. В общей сложности ставка теперь составляет 50%.

Ранее стало известно, что в Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы вернулись к закупкам нефти из России после того, как ненадолго отказались от нее из-за давления Вашингтона.

США удивлены отказом Индии перестать закупать российскую нефть, заявил старший советник американского президента по торговле Питер Наварро. По его словам, Индия "очень легко" может получить скидку в 25% на пошлины, если прекратит покупать российскую нефть.