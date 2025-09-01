Состояние богатейших россиян выросло более чем на $24 млрд с начала года

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось с начала года на $24,62 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

Больше всех состояние увеличил сооснователь Telegram Павел Дуров – на $4,08 млрд. Его активы оцениваются в $15,1 млрд.

Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,57 млрд, до $16,8 млрд.

Доход основателя "Северстали" Алексея Мордашова составил $3,53 млрд, его состояние достигло $26,6 млрд, пишет ТАСС.

В марте Дуров заявил о более чем 1 млрд активных пользователей Telegram в месяц. По его словам, Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, не считая WeChat, которым пользуются преимущественно в КНР. Дуров также заявил о росте прибыли — в 2024 году она составила $547 млн.