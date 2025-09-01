"Золотое яблоко" откроет в России собственное производство косметики

Сеть косметических супермаркетов "Золотое яблоко" собирается запустить производство косметики, рассматриваются варианты размещения завода на Урале (откуда компания родом) и в Подмосковье. Инвестиции в проект составят до 4 млрд руб., передает "Коммерсант". На полную мощность производство заработает в 2027-2030 гг.

"Золотое яблоко" на новом заводе будет развивать производство под собственным брендом For Me.

Ритейлер отмечает, что сейчас в России большинство косметических производств – это малые предприятия, им не хватает мощностей для больших заказов, поэтому часть заказов уходит за границу.

У "Золотого яблока" сейчас 14 магазинов в Москве и 24 в регионах. Компания основана в Екатеринбурге. По объему выручки "ЗЯ" занимает третье место среди российских продавцов косметики (после "Магнит косметик" и Wildberries).