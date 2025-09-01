Маньяка, убившего свердловскую пенсионерку и еще 12 человек, ждет принудительное лечение

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела мужчины, 27 лет назад убившего местную пенсионерку. Он оказался маньяком и теперь его ждет принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что мужчина 1958 года рождения, страдающий психическим заболеванием, несколько лет совершал особо тяжкие преступления в разных регионах страны. Всего на его счету 13 убийств с разбоем, одно из которых произошло в 1998 году в Богдановичском районе.

По версии следствия, в июле 1998 года злоумышленник проник в дом к ранее незнакомой пенсионерке. Он напал на пожилую женщину и нанес ей несколько ударов ножом, от чего та скончалась на месте. После убийца похитил ее имущество.

По заключению экспертов, мужчина страдает органическим бредовым расстройством, которое лишало его возможности осознавать свои действия. Он нуждается в принудительном лечении. Сейчас материалы уголовного дела направлены в Богдановичский городской суд для решения этого вопроса.

Как добавили в прокуратуре, в 2001 году фигурант уже помещался в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.