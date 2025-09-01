01 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге полиция прострелила колеса 20-летнему пьяному шумахеру из Березовского

В Екатеринбурге сотрудникам ДПС пришлось остановить лихача, выстрелив по колесам его автомобиля. Подробнее о деталях погони, произошедшей в минувшее воскресенье, рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Погоня началась около 20.18 на 30-м километре автодороги ЕКАД, когда сотрудник ДПС жезлом и свистком потребовал остановиться водителя "Шевроле Ланос" для дальнейшей проверки документов. Однако тот проигнорировал требование и, наоборот, только увеличил скорость в направлении областного центра. Инспекторы ДПС погнались за ним и, выехав на безопасный участок дороги, сначала произвели предупредительные выстрели воздух, а потом уже и по колесам лихача. Пробитое колесо вынудило водителя остановиться в районе дома №37 по улице Березовая.

За рулем оказался 20-летний ранее не судимый житель Березовского без водительских прав. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,172 мг/л. Парень рассказал, что выпил 10 бутылок пива, после чего решил покататься. Однако, когда увидел сотрудников ГИБДД, испугался и решил скрыться от них. На лихача было составлено четыре административных материала:

  • по ч.1 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или об остановке транспортного средства;
  • по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие действующего полиса ОСАГО;
  • по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения;
  • по ст. 12.6 КоАП РФ не пристегнут ремнем безопасности.

"В результате применения табельного оружия люди и другие транспортные средства не пострадали. Для выяснения всех обстоятельств лихач доставлен в ОП № 14 УМВД по Екатеринбургу, иномарка помещена на спецстоянку. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение", - добавил полковник Горелых.

Он также добавил, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет и штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Теги: Екатеринбург, березовский, ДПС, шумахер, стрельба


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

