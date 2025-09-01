РАО: Школьные чаты не имеют правового статуса

Школьные чаты не имеют правового статуса, а официальными каналами общения родителей школьников и учителей являются только собрания, письменные обращения и электронный журнал. Об этом заявила руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования (РАО) Наталья Бондаренко.

Она отметила, что взаимодействие родителей и педагогов регулирует закон "Об образовании в РФ". В нем закреплены права и обязанности участников "образовательных отношений". Также есть локальные нормативные акты школ, которые дополняют федеральное законодательство, но не могут ему противоречить.

Чаты же создаются родителями или педагогами по собственной инициативе и не подлежат контролю со стороны образовательной организации, но иное может быть установлено локальными нормативными актами школы, когда на учителя возлагается обязанность модератора чата. Многие учителя выражают недовольство тем, что на них "вешают" посторонние обязанности, в том числе по чатам.

При зачислении ребенка в школу родители вправе обратиться к администрации, чтобы их чадо зачислили к определенному педагогу, но окончательное решение принимает директор, так как тот класс может быть уже переполнен.

Как сказала Бондаренко, при превышении норм нагрузки на детей родителям нужно обращаться к директору школы либо в школьную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а в случае игнорирования требований, если они законны, жаловаться в Роспотребнадзор.

Объем допустимой нагрузки в течение дня первоклашек составляет 4 урока (раз в неделю 5 уроков за счет физкультуры), для 2-4-х классов - 5 уроков (раз в неделю 5 уроков за счет физкультуры), для 5-6-х классов - 6 уроков, начиная с 7 класса - 7 уроков.

При этом, согласно приказу Минпросвещения РФ от 4 апреля 2025 года №269, часы внеурочной деятельности входят в общую нагрузку школьников. То есть общая нагрузка на детей с учетом "внеурочки", включая, например, "разговоры о важном", не должна превышать допустимую. Для учителей эти часы тоже входят в общую нагрузку.