Трамп и лидеры Старого света обсудят в Париже Украину

Встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Среди участников встречи – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

4 сентября в Париже состоится встреча лидеров стран Европы, генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. Речь пойдёт об Украине.



