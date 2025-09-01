Свердловскую область накрыл туман: видимость ниже 100 метров, самолеты уходят на запасной

С раннего утра 1 сентября Свердловскую область накрыл густой туман.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона, видимость на дорогах упала ниже 100 метров. Из-за этого автомобилистам следует быть особенно внимательными за рулем.

"Необходимо соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других транспортных средств и обязательно включить противотуманные фары с ближним светом. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что все экипажи ДПС работают в усиленном режиме для контроля обстановки на дорогах.

Такая погода сказалась и на работе аэропорта Екатеринбурга. Как сообщает официальный Telegram-канал Кольцово, из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной.

"Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание", - предупреждают в Кольцово.