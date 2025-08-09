Аэропорт Сочи вновь закрыт

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту просят пассажиров с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям. В терминале работает бесплатная комната матери и ребёнка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте @AerodinamikaBot, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале

Напомним, после аналогичных мер, вводившихся накануне на двухчасовой период, произошел транспортный коллапс и срыв расписания во многих российских аэропортах. За время действия запрета на прием и выпуск воздушных судов, на запасные аэродромы "ушли" 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Десятки рейсов оказались задержаны, аэропорт работал по готовности судов и пытался наверстать расписание.

Ранее сообщалось о массовых задержках рейсов в Сочи - сотни пассажиров ожидали вылета в Томске, Новосибирске, Новокузнецке и Красноярске. Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе, пострадавших нет.