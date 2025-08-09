Хакеры слили часть данных, которые, возможно, были похищены при взломе "Аэрофлота"

Хакерская группировка Silent Crow обнародовала часть данных, которые были похищены при взломе "Аэрофлота". По крайней мере, так заявляют сами киберпреступники.

По данным Коммерсанта, речь идет о медицинских картах пилотов и сотрудников авиакомпании.

В документах содержатся заключения врачебно-летных экспертных комиссий, личные данные, медицинские диагнозы и информация о допуске к управлению воздушными судами. "Здесь фамилии, даты рождения, рост, вес, история болезней и результаты обследований",— заявила группировка.

Напомним, 28 июля Silent Crow заявили о совместном с группировкой "Киберпартизаны BY" взломе программного обеспечения "Аэрофлота". В результате атаки была "полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" перевозчика. Также хакеры утверждают, что получили доступ к компьютерам всех сотрудников авиакомпании, включая руководство, доступ ко всем базам данных перелетов.

Роскомнадзор позже заявил, что информация о возможной утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась. Вскоре хакеры опубликовали фрагмент якобы из базы данных компании о перелетах.