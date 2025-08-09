На встрече с Сергеем Ситниковым его бывшие ученики из Николо-Шангской школы пожелали губернатору побед и новых свершений

Сегодня выпускники Николо-Шангской школы, которые окончили ее почти сорок лет назад, вновь встретились в своем учебном заведении. Состоялась встреча губернатора Костромской области Сергея Ситникова со своими бывшими учениками.

«Вот мои окна», - выходя из машины, показал Сергей Ситников.

В 1985 году, обучаясь на пятом курсе историко-педагогического факультета Костромского пединститута, будущий глава региона проходил практику в Николо-Шангской школе. Он жил, как и все практиканты, в школьном интернате. Преподавал историю, а еще географию и английский язык.

Бывшие ученики губернатора вспоминают, что молодой педагог к каждому умел найти подход и заинтересовать своим предметом. Молодой, инициативный учитель сумел объединить вокруг себя молодёжь. Организовывал мероприятия, руководил созданием агитбригады.

«Сергей Константинович вёл у нас в 9 классе историю. Слушать его на уроках было интересно. По истории с таким учителем у меня была пятёрка. Впоследствии я и сама стала педагогом. Всегда с теплотой вспоминаю это время», - рассказала директор Николо-Шангской школы Светлана Хайрулина.

«Я тогда заканчивал 10 класс, мы с ребятами жили в интернате. Сергей Константинович сразу организовал активную деятельность, создал агитбригаду, мы ездили с выступлениями в колхозы. Он всегда был очень деятельный, «с моторчиком». Я слежу за его работой. Сергей Константинович много делает для региона, и честный человек - таких мало», - делится Михаил Щпицын.

Сегодня за чашкой чая выпускники вспоминали учителей, однокашников, говорили о том, как сложились их судьбы, обсуждали памятные и смешные моменты, рассматривали старые фото.

Светлана Шишова вспомнила, как уезжая с практики, Сергей Ситников дал своим ученикам домашний телефон. И ребята, скучая по своему учителю, звонили, рассказывали о своих делах.

«Приехал к нам на практику молодой, красивый. Помню, что привёз сюда пластинку «Юнона и авось», и как мы все вместе слушали. Потом ребята долго с ним общались, перезванивались», - рассказала Светлана Шишова.

В ходе беседы сегодня обсуждали и современные вопросы, обсудили развитие района и региона.

«Каждый год нам выделяются средства на проведение ремонтов. Наша школа хорошеет, полностью оборудован новый пищеблок. В 2027 году готовимся к капремонту. Дорогу к нам в прошлом году сделали», - отметила Светлана Хайрулина.

Стоит напомнить,, что в ходе рабочих поездок глава региона уже несколько раз бывал в школе. В 2015 году здесь заложили вишнёвый сад. Тогда Сергей Ситников своими руками посадил одно из деревьев. Сегодня директор школы передала губернатору баночку вишнёвого варенья из ягод в том числе и посаженной губернатором вишни.

«Дети, у кого есть просьбы?», - пошутил в завершение встречи Сергей Ситников.

«У детей всё хорошо», - ответили его уже взрослые бывшие ученики. И пожелали губернатору здоровья и всегда побеждать.