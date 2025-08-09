35 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи более чем на два часа

35 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи более чем на два часа из-за введения ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал авиагавани.

Напомним, ограничения вводились накануне вечером из-за атаки БПЛА, что привело к срыву расписания во многих российских аэропортах. Более 80-ти рейсов уже вылетели по маршруту назначения после снятия ограничений. Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов.

Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.

В авиакомпании Аэрофлот отметили, что из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика сейчас происходят корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов. Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее сообщалось о массовых задержках рейсов в Сочи - сотни пассажиров ожидали вылета в Томске, Новосибирске, Новокузнецке и Красноярске.

Накануне вечером Росавиацией вводились ограничительные меры в аэропорту Сочи. По данным представителя ведомства Артема Кореняко, за время действия запрета на прием и выпуск воздушных судов, на запасные аэродромы "ушли" 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе, пострадавших нет.