Актер Иван Краско скончался в возрасте 94 лет

На 95-м году жизни скончался актер Иван Краско. Об этом сообщил петербургский депутат депутат гордумы Александр Ржаненков.

"Для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым. Он умел слушать и слышать, умел поддержать так, что становилось теплее даже в самые сложные времена", - написал Ржаненков в своем Telegram-канале.

В Театре Комиссаржевской подтвердили сообщение о смерти артиста. "С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В.Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско. О дате и месте прощания мы сообщим отдельно. Скорбим. Помним. Любим", - говорится в сообщении Театра.

В последние годы Краско пережил несколько инсультов, в начале августа сообщалось о его госпитализации.

Актерский путь Краско начал в 1961 году в знаменитом Большом драматическом театре, затем играл в Ленинградском театре Драмы и Комедии. Более 50 лет актер работал в труппе Драматического театра им. Комиссаржевской. До последнего был занят в спектакле "Я вернулся в мой город".

Актер награжден званиями "Заслуженный артист РСФСР", "Народный артист Российской Федерации, лауреат "Царскосельской премии", премий "Петрополь", "Золотой пеликан", "Большая медведица", "Золотой софит". Кавалер Ордена Почета "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" и Ордена Святой Татьяны.

Был женат четыре раза. Последней избранницей Краско была его ученица, разница в возрасте с которой составляла 60 лет. Все браки завершились разводами.