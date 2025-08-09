Труба лопнула по шву. В БСК объяснили причину взрыва на предприятии в Стерлитамаке

"Башкирская содовая компания" обнародовала причину инцидента на площадке подразделения "Каустик" в Стерлитамаке.

"При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - говорится в релизе пресс-службы компании.

Все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории.

Отмечается, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

Напомним, сегодня произошел взрыв на территории подразделения "Каустик" "Башкирской содовой компании". Госпитализированы 25 человек, 21 пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. На помощь местным врачам силами Медицины катастроф направлены бригады из Уфы.

"На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды", - сообщил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Фото: Telegram-канал председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова

АО "Башкирская содовая компания" - российское предприятие, производящее кальцинированную, пищевую и каустическую соду, ПВХ. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Состоит из двух основных производств, базирующихся в Стерлитамаке: производства "Сода" и производства "Каустик", также в структуру компании входит АО "Березниковский содовый завод". На улице Технической располагается подразделение "Каустик". Там производят каустическую соду, поливинилхлорид суспензионный, кабельный пластикат, соляную кислоту, дихлорэтан, терефталоилхлорид, хлорированные парафины, полиэтиленполиамины и др.