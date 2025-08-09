25 человек госпитализированы после взрыва на БСК

25 пострадавших при взрыве на территории предприятия "Башкирская содовая компания" доставлены в городскую больницу Стерлитамака. Об этом сообщил глава минздрава республики Айрат Рахматуллин.

По его данным, на месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Напомним, сегодня произошел взрыв на территории подразделения "Каустик" "Башкирской содовой компании". Ранее сообщалось о 16 пострадавших. Несколько человек могли оказаться под завалами, по неподтвержденной информации Telegram-каналов.

"На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды", - сообщил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

АО "Башкирская содовая компания" - российское предприятие, производящее кальцинированную, пищевую и каустическую соду, ПВХ. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Состоит из двух основных производств, базирующихся в Стерлитамаке: производства "Сода" и производства "Каустик", также в структуру компании входит АО "Березниковский содовый завод". На улице Технической располагается подразделение "Каустик". Там производят каустическую соду, поливинилхлорид суспензионный, кабельный пластикат, соляную кислоту, дихлорэтан, терефталоилхлорид, хлорированные парафины, полиэтиленполиамины и др.