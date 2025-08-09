При "хлопке газовоздушной смеси" на предприятии в Башкирии пострадали 16 человек

В Башкирии при взрыве на предприятии "Башкирская содовая компания" пострадали 16 человек.

Как сообщает МЧС республики, "хлопок газовоздушной смеси" произошел в кирпичном здании на улице Техническая в Стерлитамаке. Пострадали 16 взрослых. Эвакуированы 15 человек.

Baza уточняет, что, по предварительным данным, на заводе взорвалась технологическая установка.

По данным канала 112, несколько человек могут находиться под завалами. Ситуация якобы осложняется сохраняющейся угрозой взрыва второй аналогичной установки.

"На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды", - сообщил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

АО "Башкирская содовая компания" - российское предприятие, производящее кальцинированную, пищевую и каустическую соду, ПВХ. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Состоит из двух основных производств, базирующихся в Стерлитамаке: производства "Сода" и производства "Каустик", также в структуру компании входит АО "Березниковский содовый завод". На улице Технической располагается подразделение "Каустик". Там производят каустическую соду, поливинилхлорид суспензионный, кабельный пластикат, соляную кислоту, дихлорэтан, терефталоилхлорид, хлорированные парафины, полиэтиленполиамины и др.