Массовая задержка рейсов в сибирских аэропортах: больше 1500 пассажиров не могут вылететь в Сочи, Екатеринбург и Красноярск

В аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска - массовая задержка рейсов, заложниками которой стали более 1,5 тыс. пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, больше всего пассажиров скопилось в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Здесь отложены рейсы "НордСтар" и "Северный ветер" в Сочи. Более 500 человек, в том числе 54 ребенка ожидают вылета.

В норильском аэропорту имени Н.Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "НордСтар" в города Красноярск и Екатеринбург. В "заложниках" более 400 пассажиров, в том числе 14 детей.

350 человек (41 ребенок) ожидают вылета в Томске - задерживается выполнение рейсов авиакомпаний "Россия" и "Икар" в Сочи из аэропорта имени Н.И. Камова

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка рейса авиакомпании "Северный ветер" в Сочи. Ожидают выполнения рейса более 180 пассажиров, из них 4 ребенка.

В новосибирском аэропорту имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержан рейс авиакомпании "Победа" в Сочи, на который зарегистрировано свыше 160 пассажиров, из них 23 ребенка.

Местные транспортные прокуратуры следят за соблюдением прав пассажиров.

Отметим, что накануне вечером Росавиацией вводились ограничительные меры в аэропорту Сочи. По данным представителя ведомства Артема Кореняко, за время действия запрета на прием и выпуск воздушных судов, на запасные аэродромы "ушли" 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе, пострадавших нет.