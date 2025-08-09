Красный код: Ключевской выбросил два мощных пепельных столба

09 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика
Фото: Michael Runkel / Global Look Press

Красный код: Ключевской выбросил два мощных пепельных столба

Вулкан Ключевской выбросил второй столб пепла за день на высоту 11,5 км над уровнем моря. 

Пепловый шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива и поселка Усть-Камчатск, в котором не исключается выпадение пепла. В МЧС настоятельно рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу в случае пеплопада: нужно закрыть окна и двери, на улице носить респиратор или аналогичные средства индивидуальной защиты, а уличную одежду не заносить в дом.

Ученые ожидают пароксизмальное извержение Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12000 метров и сходом лавовых потоков из кратера протяженностью несколько километров в ближайшее время. К такому выводу пришли на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае.

Спасатели ранее предупреждали, что дороги и реки могут превратиться в ловушки для туристов. В случае схода значительных грязевых потоков, связанных с таянием ледника Богдановича, они могут достигнуть трассы Мильково - Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 километр (участок от развилки, ведущей к сёлам Анавгай и Эссо, до съезда к посёлку Козыревск), что может привести к ее размытию и блокированию движения автотранспорта.

Возникает угроза для туристических маршрутов на Толбачинский дол, пересекающих русло реки Студеной. Находящиеся там люди могут быть лишены возможности покинуть район. При попытке пересечь реку могут быть уничтожены транспортные средства, включая автомобили высокой проходимости и массы.

Ключевскому присвоен "красный" код авиационной опасности. Это значит, что активное извержение может начаться в любой момент и создать опасность для воздушных судов, находящихся вблизи эпицентра.

Ключевская Сопка - действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Самый высокий активный вулкан в Евразии. Возраст приблизительно 7000 лет. Высота варьируется от 4688 до 4750 метров и выше над уровнем моря. Ключевская Сопка — самый высокий из действующих вулканов Евразии. 

 

Теги: вулкан ключевской, пеплопад, извержение, красный код


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети