Красный код: Ключевской выбросил два мощных пепельных столба

Вулкан Ключевской выбросил второй столб пепла за день на высоту 11,5 км над уровнем моря.

Пепловый шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива и поселка Усть-Камчатск, в котором не исключается выпадение пепла. В МЧС настоятельно рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу в случае пеплопада: нужно закрыть окна и двери, на улице носить респиратор или аналогичные средства индивидуальной защиты, а уличную одежду не заносить в дом.

Ученые ожидают пароксизмальное извержение Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12000 метров и сходом лавовых потоков из кратера протяженностью несколько километров в ближайшее время. К такому выводу пришли на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае.

Спасатели ранее предупреждали, что дороги и реки могут превратиться в ловушки для туристов. В случае схода значительных грязевых потоков, связанных с таянием ледника Богдановича, они могут достигнуть трассы Мильково - Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 километр (участок от развилки, ведущей к сёлам Анавгай и Эссо, до съезда к посёлку Козыревск), что может привести к ее размытию и блокированию движения автотранспорта.

Возникает угроза для туристических маршрутов на Толбачинский дол, пересекающих русло реки Студеной. Находящиеся там люди могут быть лишены возможности покинуть район. При попытке пересечь реку могут быть уничтожены транспортные средства, включая автомобили высокой проходимости и массы.

Ключевскому присвоен "красный" код авиационной опасности. Это значит, что активное извержение может начаться в любой момент и создать опасность для воздушных судов, находящихся вблизи эпицентра.

Ключевская Сопка - действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Самый высокий активный вулкан в Евразии. Возраст приблизительно 7000 лет. Высота варьируется от 4688 до 4750 метров и выше над уровнем моря. Ключевская Сопка — самый высокий из действующих вулканов Евразии.