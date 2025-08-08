ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для встречи Путина и Трампа

ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако такой запрос пока не поступал, сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря организации Стефани Трембле.

Она отметила, что вопрос о проведении саммита в штаб-квартире ООН не обсуждался и не запрашивался.

При этом Трембле подчеркнула, что двери ООН "всегда открыты" для диалога и заявила, что надеется на достижение прогресса на пути к прекращению военных действий на Украине в соответствии с Уставом ООН.