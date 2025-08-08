Военным, отличившимся при отражении атак ВСУ в Курской области, будут бесплатно предоставлять земельные участки

Военным, отличившимся при отражении атак ВСУ в Курской области, будут бесплатно предоставлять земельные участки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона подписал закон "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области". Внесение изменений в закон было поддержано депутатами Курской областной думы. Теперь на получение земли могут рассчитывать военнослужащие и лица, которые были отмечены наградами в ходе отражения накатов ВСУ на Курскую область, но не получили статуса ветерана боевых действий.

"Это касается тех, кто проявил себя в ходе отражения атаки на территорию РФ, вооруженных провокаций на госгранице и на территориях, прилегающих к зоне СВО. Этот закон — один из тех, которые недавно внес в облдуму. Поддержка наших защитников — задача, поставленная президентом России, и наш долг сделать все, чтобы наши воины чувствовали нашу заботу каждый день!", - заявил Хинштейн.