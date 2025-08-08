08 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Олег Ковалюк

В Екатеринбурге пройдет закрытие фестиваля "Лето с РМК": гостей ждет программа для всей семьи

В это воскресенье, 10 августа, в центре Екатеринбурга пройдет закрытие фестиваля "Лето с РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в саду центра современного искусства гостей ждет программа для всей семьи. В 12 часов театр "Мир на ладошке" покажет интерактивный спектакль "Волшебные карандаши", затем детей ждет развлекательная программа с аниматором. Для юных гостей будет работать станция мороженого. Также запланирован показ мультфильма и концерт живой музыки.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

"За четыре недели работы площадку "Лето с РМК" посетили более 13 тысяч человек. Мы постарались учесть интересы каждого, поэтому программа наполнена самыми разными активностями: это и тренировки, и познавательные лекции, и творческие мастер-классы, и концерты, и кинопоказы. Рады, что у нашей площадки появились постоянные посетители, которые приходили каждый день всей семьей!", - отметила администратор площадки Александра Валиулина.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Самыми популярными стали тематические дни проектов РМК: День металлурга, день аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск", активности от RCC Extreme, праздник Благотворительного фонда компании и день Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

На этом летняя программа от РМК не заканчивается. Уже 16 и 17 августа в спортивном квартале "Архангел Михаил" пройдет фестиваль "Энергия РМК". Гостей ждут спортивные состязания, концерты звезд и розыгрыш призов.

