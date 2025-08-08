В Петербурге суд запретил три книги Виктора Суворова о Второй мировой войне

В Санкт-Петербурге суд запретил к распространению три книги писателя Виктора Суворова, посвященных Великой Отечественной и Второй Мировой войне. Речь идет о книгах "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?", передает РБК со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Суд счел, что книги содержат "признаки информационного воздействия, подрывающего исторические основы России".

По мнению суда, в книгах Суворова есть ложные сведения о деятельности советских госорганов, отрицание фактов Нюрнбергского трибунала, осквернение памяти ветеранов Великой Отечественной войны и попытки отождествления СССР с нацистской Германией.

Ранее сообщалось, что в суд были предоставлены результаты экспертизы, проведенной прокуратурой Санкт-Петербурга.

Многие историки скептически относятся к работам Суворова, в "Википедии" он значится как "писатель в области исторического ревизионизма".