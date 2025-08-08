Спасатели "РМК Поиск" эвакуировали "пострадавшего" в уральских лесах

На Среднем Урале специалисты аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" провели масштабное учение по спасению и эвакуации потерявшегося в лесу человека, который получил серьезную травму и не мог самостоятельно передвигаться. Были задействованы летательные аппараты, квадроциклы и другая техника. Условного пострадавшего удалось обнаружить и благополучно спасти.

Местом для проведения учения был выбран скальный массив Чертово городище близ Екатеринбурга. По легенде, спасателям "РМК Поиск" поступил сигнал о потерявшемся человеке, который гулял по лесу и забрался без какого-либо снаряжения на скалы, где повредил себе руку. Он позвонил в службу спасения, сообщил примерное место, где находится, после чего телефон сел и никакой связи с ним больше нет.

В квадрат, где мог находиться пострадавший, выдвинулось два экипажа поисковых групп. Прибыв на место, операторы дронов начали проводить разведку. Один аппарат летал на высоте 120 метров, другой – на высоте 110 метров. Это делается для того, чтобы избежать столкновения в воздухе и более детально и подробно изучить нужный квадрат.

Каждый дрон делает фото своего маршрута на расстоянии 50 метров, затем снимок отправляется в оперативный центр. Там специалисты внимательно изучают кадры, после чего делают вывод и передают информацию о том, что найдена либо вещь, либо другие признаки того, что человек был в этом секторе. Благодаря этому поисково-спасательные группы отправляются в тот квадрат, где были замечены следы. Причем поиски проводятся как днем, так и ночью.

После воздушной разведки "пострадавший" был обнаружен: он оказался в расщелине на самом верху скалы. Два экипажа квадроциклов немедленно выдвинулись к скале. Операторы по связи передали им конкретное местонахождение человека, после чего профессионалы приступили к его спасению и эвакуации.

Взобравшись на скалу, "раненому" оказали первую помощь. Для начала медик установил контакт и выяснил, где травма. Затем спасатели наложили шину.

В итоге было принято решение спускать условного пострадавшего с горы на носилках, так как самостоятельно спуститься он не мог. Его зафиксировали и благополучно спустили вниз вдоль отвесной скалы. Там его перегрузили на квадроцикл и транспортировали к прибывшей "скорой", после чего передали медикам.

Штат сотрудников "РМК Поиск" довольно большой и будет расширяться дальше. В одной поисково-спасательной группе четыре человека: это водитель, старший экипажа и два пеших спасателя. В летний и зимний периоды проводится обучение специалистов. Также предусмотрены ежеквартальные учения, в которых участвует разное количество людей. Например, в комплексных учениях участвуют все смены, которые в данный момент не находятся на дежурстве.

Как рассказал начальник инструкторского отдела "РМК Поиск" Артем Постников, с начала нынешнего года при участии их специалистов удалось отыскать и спасти 26 человек, 15 из которых дети. Также он описал алгоритм того, как именно происходят поиски.

"После получения сигнала у нас собирается первичная информация о том, что за человек пропал, где, в каком районе, как именно он потерялся. Это нужно, чтобы составить более обширную картину, чтобы понимать все действия. От этого зависит привлечение специалистов. Если это "потеряшка" в городе – это один круг специалистов. Если он потерялся в лесу – круг специалистов более широкий, потому что мы используем и внедорожную технику, и снаряжение для спасения на высоте в природной среде. Применяются и квадрокоптеры с тепловизорами", - рассказал Постников.

Также он оценил, как прошли сегодняшние учения.

"Команда в целом справилась на отлично. Все пункты, которые были изначально запланированы, были выполнены – от момента полета БПЛА до момента транспортировки. Все этапы мы выполнили на 100%", - заключил глава инструкторского отдела "РМК Поиск".