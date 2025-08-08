В Тюмени покинул пост вице-спикер городской думы

Ушёл в отставку вице-спикер думы Тюмени Дмитрий Осипов. Это произошло по его собственному желанию.

Депутаты парламента утвердили отставку. Это произошло на внеочередном заседании 7 августа.

Свою депутатскую карьеру Осипов начал в 2013 г., входил в состав думы VI, VII и VIII созывов, возглавлял фракционное собрание "Единой России". С 2016 г. был руководителем исполнительного комитета партии, с 2019 г. был исполнительным секретарем Тюменской городской парторганизации, сообщает пресс-служба думы Тюмени.