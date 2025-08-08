Писателя Быкова* заочно арестовали по делу о фейках о российской армии

Суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*. Он будет отправлен в СИЗО на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Весной СК России возбудил уголовное дело о распространении фейков об армии РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Быкова*.

Ранее МВД объявило писателя в розыск по уголовной статье.

Быков*, по данным СМИ, сейчас находится за границей.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ