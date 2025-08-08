С сентября в Москве каршеринг будет работать только с верификацией на mos.ru

С 1 сентября в Москве можно будет взять в аренду каршеринговый автомобиль только по верификации на mos.ru - столичном аналоге портала Госуслуг.

Сейчас в столице ежедневно совершается около 150 тыс. поездок на каршеринговых машинах. Верификация через Mos ID вводится для того, чтобы сделать сервис еще безопаснее, заявил мэр города Сергей Собянин, добавив, что Москва является мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге.

Сейчас верификация на портале городских властей уже требуется для курьеров и для арендаторов электросамокатов. По словам Собянина, эффект от этого есть – сначала года аварийность снизилась на 60%.

"Проверка пользователей каршеринга позволит нам в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП", - пояснил мэр.