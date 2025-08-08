Лукашенко не собирается баллотироваться на новый президентский срок

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок, об этом он заявил в интервью Time.

По словам Лукашенко, он хотел уйти с поста президента раньше, но ему "пришлось остаться" у власти, поскольку "был поставлен вопрос так, будто он предатель и хочет сбежать".

Также Лукашенко заявил, что не видит своего младшего сына Николая в политике и попросил не называть его ребенка "преемником".

Лукашенко беспрестанно занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Сейчас ему 70 лет.