Белоярский суд отпустил домой подростка, от удара которого скончался его друг

Белоярский районный суд отказал в избрании меры пресечения 15-летнему подростку, в драке с которым погиб его друг. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Рассмотрев представленные материалы, суд в избрании меры пресечения отказал", - сообщает пресс-служба.

Адвокат несовершеннолетнего Владимир Клинчук заявил, что ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", которую вменяют его подзащитному, излишня.

"Подросток не имел криминального опыта, крайне сожалеет о случившемся. Суд принял обоснованное решение, что в таких мерах пресечения нет необходимости", - пояснил адвокат.

Трагедия произошла в начале месяца с компанией трех друзей из местной школы №3. По предварительным данным, на пути к остановке из села Косулино подростки взяли наручные часы своего приятеля и стали их подбрасывать, в результате чего был поврежден ремешок от часов. Это и могло послужить причиной конфликта, который перерос в драку. Подозреваемый юноша сам вызвал "скорую помощь", когда увидел, что другу стало плохо, однако спасти школьника не удалось.